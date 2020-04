Il gioco è una questione seria se si ha a che fare con un gatto. Non si tratta solo di trovare espedienti per farlo divertire, ma anche di stimolare il suo istinto da cacciatore. Meglio, però, che le prede in questione non siano le nostre mani o caviglie: mai lasciarlo quindi a corto di giocattoli.



Tantissime attività

Un grande classico del divertimento sono i tiragraffi di vari piani e colori. Con questi potranno arrampicarsi e, al contempo, limare le proprie unghie. Una soluzione altrettanto interessante e molto economica è creare un labirinto con delle scatole di cartone ricavando diversi ingressi e seminando lungo il percorso piccoli giochi o biscottini per premiarlo. Espedienti come questi riusciranno a intrattenere il micio anche quando dovrà rimanere a casa da solo. Il momento del gioco è importante per rafforzare il rapporto gatto-padrone.

Il nascondino è un passatempo ideale per riuscire nell’intento. Sarà sufficiente imboscarsi in qualche posto e chiamare il micio, così da lasciarsi trovare, per poi correre e acquattarsi in un altro nascondiglio.