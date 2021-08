Questa profumatissima essenza altro non è che «vomito» di capodoglio. Per secoli i pescatori che la trovavano, fluttuante tra le onde o portata a riva dalle correnti, pensavano che fosse un fungo marino oppure schiuma solidificata e veniva addirittura chiamata «floating gold» cioè «oro galleggiante», per via del suo alto valore.



La realtà è ben diversa e molto meno poetica. Già nel 1886 Antonio Stoppani, celebre paleontologo e geologo italiano, nel suo saggio «L’ambra nella storia e nella geologia con speciale riguardo agli antichi popoli d’Italia», dedica un paragrafo all’ambra grigia, che non va confusa con l’ambra gialla. Infatti, scrive Stoppani: « Noi però, cogl’Inglesi e con Francesi, quando temiamo che ci si fraintenda, la chiamiamo ambra gialla; e ciò per distinguerla dall’ambra grigia, materia di tutt’altra natura, detta anche ambracane, da cui il verbo ambrare, per profumare. Quest’ambra grigia serve infatti di profumo, di cosmetico e s’adopera anche in medicina. Si trova in piccole, talvolta anche in masse piuttosto grosse, galleggianti a caso sul mare, e si ritiene essere una secrezione di certi cetacei, una specie di spermaceti».



L’ambra grigia, infatti, è un prodotto del sistema digestivo del capodoglio. Questa concrezione solida si forma nel tratto intestinale ed è un agglomerato di parti non digeribili di prede - ad esempio i becchi taglienti dei calamari - e una sostanza secreta dal campodoglio stesso che, simile ad un lubrificante, ingloba questi residui per evitare che irritino le pareti intestinali. L’ambra grigia è inizialmente morbida e maleodorante, ma quando viene rigurgitata, o espulsa tramite le feci, ed esposta al sole, all’aria e all’acqua salata, si indurisce e rilascia un profumo gradevole.



Quindi si, il vomito e le feci di capodoglio hanno, in senso lato, un buon odore e questo è ancora oggi una delle basi della profumeria. Nel video seguente della BBC, in inglese, una breve intervista sull’origine dell’ambra con domande a Roja Dove, maestro profumiere che, prima di aprire la propria attività, ha lavorato anche per Guerlain.