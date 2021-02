Immaginate di essere immersi in una grande piscina completamente al buio e a diversi metri di profondità. Non avete alcun punto di riferimento e non vi arriva nessun suono o rumore che possa aiutarvi nell’orientamento. Inizialmente avrete ancora la percezione del «sopra» e del «sotto», ma dopo alcuni minuti, e a seguito di movimenti più o meno bruschi - necessari per fuggire dai predatori o per cacciare a vostra volta le prede - non riuscirete più ad orientarvi nello spazio e rischiate di spingervi sempre più in profondità, invece che risalire verso la superficie. Per l’uomo questo sarebbe uno scenario da incubo, ma per i pesci - soprattutto quelli abissali, cioè adattati a vivere a grandi profondità - è l’ambiente naturale perfetto.



I pesci hanno sviluppato, nel corso di milioni di anni, due organi di senso indispensabili per situare la propria posizione nella massa d’acqua sia rispetto allo spazio e quindi in relazione alla forza di gravità - vado verso l’alto o verso il basso? Sono a pancia in su o a pancia in giù? - sia in relazione alla percezione di stimoli esterni - come correnti marine, prede o predatori in avvicinamento e via dicendo.



Uno di questi due organi è stato studiato anche dai produttori di smartphone e iPhone ed ha permesso di apprendere nozioni che stanno alla base del funzionamento del giroscopio e dell’accelerometro, cioè dei meccanismi per cui il cellulare capisce la sua posizione nello spazio e ruota l’immagine del display di conseguenza. Si tratta dell’orecchio interno dei pesci che è composto da una cavità ricoperta da ciglia in cui sono racchiusi dei sassolini, formati da sabbia, concrezioni calcaree o altro materiale, chiamati otoliti. Gli otoliti si muovono seguendo la forza di gravità - quindi tenderanno sempre verso il fondale marino - e così facendo vanno a toccare le ciglia che inviano una serie di segnali al cervello del pesce che, elaborandoli, saprà quale è la sua posizione rispetto all’asse verticale.



L’organo che permette, invece, di individuare i movimenti dell’acqua attorno al corpo si chiama «sistema della linea laterale».