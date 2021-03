Passeggiando sul lungolago, in una piacevole giornata primaverile o anche in una fredda serata ventosa, vi sarà capitato di osservare il lento e placido scivolare di anatre, gallinelle e cigni a pelo d’acqua. Ad un tratto un germano reale si è tuffato per catturare un pesciolino e quando è riemerso, le sue penne erano pressoché asciutte. Magia? Assolutamente no, piuttosto un semplice ed eccezionale adattamento di molti uccelli acquatici.



Questi animali hanno sviluppato una ghiandola adiposa, l’uropigio, posizionata vicino all’ano. La sua funzione è quella di produrre una sostanza oleosa e impermeabile che l’uccello raccoglie con il becco e spalma sulle piume, rendendosi così idrorepellente e permettendo alle goccioline d’acqua di scivolare via, senza bagnare le penne. In questo modo le ali non vengono appesantite, ostacolando il volo, e il corpo non si raffredda eccessivamente, cosa che accadrebbe se le piume fossero costantemente intrise d’acqua.



Non tutti gli uccelli, però, hanno un uropigio così funzionale. Il cormorano, ad esempio, possiede questa ghiandola, ma il suo secreto non rende le penne impermeabili. L’animale è così costretto a stare al sole ad ali aperte dopo ogni tuffo, per permetterne l’asciugatura e poter riprendere a volare senza troppa fatica.

Quindi sì, le anatre mettono il gel e questo, oltre a conferir loro un aspetto ordinato e lucido, facilita la vita acquatica.