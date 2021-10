L’ambiente ottimale, unito ad una percentuale di ossigeno nell’aria maggiore di quella attuale, ha permesso lo sviluppo di insetti di dimensioni giganti. Alcune forme di libellule avevano l’apertura alare maggiore rispetto ad un moderno piccione e arrivavano ad una lunghezza di 70 cm, mentre i millepiedi potevano raggiungere i 180 cm.



Non solo insetti e non solo Carbonifero però. Anche in altre ere geologiche assistiamo allo sviluppo di animali che oggi ci parrebbero quantomeno alieni. Il moderno squalo balena, lungo 17 metri, è poco più che un nanetto se paragonato al Carcharodon, un antenato dello squalo bianco vissuto attorno ai 20 milioni di anni fa e di cui sono stati ritrovati i denti lunghi quasi 17 cm. Secondo differenti studi era lungo tra i 20 e i 30 metri ed era un predatore terrificante.



Ovviamente i dinosauri sono i rettili più conosciuti ed amati da adulti e bambini, ma non sono gli unici esseri viventi, per quanto interessanti, degni di nota. L’immaginario collettivo è, infatti, popolato di tirannosauri, stegosauri, pachicefali e pterodattili, ma pochi conoscono altri animali ancora più curiosi.