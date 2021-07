Spesso le libellule fanno paura per la loro dimensione - notevole al giorno d’oggi, ma nulla in confronto agli esemplari che raggiungevano i 70 cm durante il Carbonifero (circa 300 milioni di anni fa) - e per il ronzio che produce il loro tipico volo. In realtà, oltre ad essere inoffensive, sono molto utili dal momento che si nutrono anche di zanzare. I colori sono magnifici e sgargianti e i grandi occhi composti permettono a questi insetti una vista perfetta, grazie anche al collo mobile che consente una visione panoramica.



La venulazione delle ali forma una finissima filigrana. Le libellule europee sono di 113 specie diverse che si suddividono in due sottordini: gli Zygoptera (ali simili) - presenti in Svizzera con quattro famiglie - e gli Anisopetra (ali diverse) - con sei famiglie, ma il reticolo alare è abbastanza simile nei due gruppi. Ben riconoscibile anche dai meno esperti è il «pterostigma», una zona scura e inspessita posta nella zona anteriore dell’ala, vicino al bordo. Si ritiene che la funzione principale sia quella di rinforzare l’ala dove lo sforzo è maggiore in modo analogo, ad esempio, alla doppia cucitura degli jeans.