Fatte le dovute premesse, ecco qualche idea da mettere subito in pratica. Se il peso lo permette, per rafforzare i muscoli delle gambe è possibile prendere in braccio Fido ed eseguire degli squat. Se si vuole tonificare l’addome si possono fare delle sessioni di 20 o 30 crunch: mentre si sollevano le spalle, si può lanciare una pallina, chiedendo al cane di riportarla indietro. Altri esercizi prevedono l’uso di accessori e giocattoli. Per i glutei e gli addominali, ci si può ad esempio stendere a pancia in su, posizionare un pallone tra le ginocchia e fare resistenza mentre Fido cerca di portarlo via. Nel frattempo si effettua un ponte con la schiena. Sempre da terra, in posizione di plank, si può lanciare una pallina e tenere gli addominali fino a quando Fido non la riporta (ma non vale tirare la palla troppo vicino).