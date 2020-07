Le parole, talvolta, sono superflue. Per esprimere le emozioni sono spesso più efficaci i gesti, e la dimostrazione viene dal mondo animale. I cani, fedeli compagni di ogni giorno, non riescono a comunicare a voce ai propri amici umani il modo in cui si sentono e, soprattutto, l’amore che provano nei loro confronti. Tuttavia, guardandoli con attenzione, si può comprendere dai loro comportamenti se sono felici, tristi, turbati, o se stanno esprimendo affetto.

Quando torniamo a casa a fine giornata, o anche dopo essere usciti per poche ore, Fido corre ad accoglierci facendo le feste: si agita, scodinzola, corre di stanza in stanza e abbaia. In questo caso la dimostrazione d’amore è palese e immediata, ed è una delle più note.

Esiste un modo molto più intimo con il quale il quattro zampe esprime benevolenza: guardando intensamente e volontariamente negli occhi il suo padrone. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che, quando il cane ha lo sguardo fisso verso il proprio amico umano – ad esempio mentre gioca con lui o riceve le coccole – il suo cervello rilascia nel corpo l’ossitocina, lo stesso ormone che influenza il comportamento materno dopo il parto, rendendolo più amorevole.

Inoltre, per farsi meglio comprendere dagli esseri umani, Fido ha imparato con il tempo ad emulare i loro gesti. È capace di abbracciare e dare baci, con i quali dimostra il suo attaccamento. Quando si «aggancia» al padrone vuole proteggerlo e manifestargli quanto tenga a lui. Tale atteggiamento può anche implicare che il peloso stia attraversando un momento d’ansia o abbia il bisogno di rassicurazione. Per evitare fraintendimenti è sempre bene osservare anche l’espressione del quattro zampe e gli altri suoi atteggiamenti. È inequivocabile, invece, la sua tendenza a leccare la faccia dell’amico umano: è il suo modo di riempirlo di baci.

Ci sono altri segnali importanti attraverso i quali il cane dimostra il suo affetto. Riposare sul nostro letto è per Fido uno dei mezzi migliori per dirci che vuole stare vicino a noi: gli animali si sentono vulnerabili quando dormono, ed è quindi un segno di fiducia il fatto che si mettano nelle mani del loro padrone. C’è poi una speciale inclinazione che caratterizza anche i cuccioli ormai cresciuti: salire in braccio al proprio amico umano. Anche in questo caso si ha a che fare con una vera e propria prova d’amore.

A rendere Fido ancor più eccezionale nelle sue dimostrazioni d’affetto è l’empatia. Quando lo sbadiglio del padrone «contagia» anche il cane, vuol dire che i neuroni specchio dell’animale agiscono di riflesso all’atto dell’uomo, rendendo evidente quanto il quattro zampe sia vicino sentimentalmente al proprio amico.

©CdT.ch - Riproduzione riservata