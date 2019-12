Giocare insieme ai propri amici a quattro zampe non è solo piacevole, ma porta vantaggi anche per il proprio benessere. Sono molti coloro che convivono con un animale, condividendo tempi, spazi e momenti speciali come, ad esempio, quello del divertimento. Alcuni potrebbero avere qualche dubbio sulle ricadute sulla salute di questa vicinanza considerata talvolta eccessiva, tuttavia numerosi studi scientifici hanno smentito i timori più esagerati.

Giocare insieme permette di rafforzare la relazione tra animale e padrone

I bambini che crescono con un cane o un gatto hanno un rischio inferiore di sviluppare allergie, mentre l’interazione tra uomo e animale accresce il livello di ossitocina, che stimola empatia e fiducia. Certo, quando si gioca occorre prendere qualche precauzione, visto che una leccata può risultare comunque dannosa per la salute. Si consiglia dunque di sverminare i cuccioli, vaccinare gli animali e lavarsi le mani dopo essere entrati in contatto con il proprio amico a quattro zampe. Ma il gioco porta molti vantaggi anche per i bambini: favorisce lo sviluppo della comunicazione non verbale, accresce la socialità (anche dell’animale) e riduce il livello di stress. Inoltre divertirsi con Fido o Fufi è una sorta di palestra per il fisico e i sensi.

Non va poi dimenticato che giocare insieme permette di rafforzare la relazione tra animale e padrone, dando vita ad un vincolo molto importante per la vita di entrambi. Si tratta di un’occasione di reciproca conoscenza, oltre che una forma di svago comune. Inoltre è fondamentale per mantenersi in buona forma, soprattutto quando si gioca all’aria aperta, sconfiggendo così uno dei mali dell’esistenza moderna: la sedentarietà. Insomma, si tratta di un momento fondamentale, che offre benefici sia dal punto di vista del benessere che a livello sociale, con reciproca soddisfazione da parte di entrambi.

