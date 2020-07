I gatti sono tra gli animali di piccola taglia più presenti nelle nostre case e i loro comportamenti spesso ci incuriosiscono e ci divertono... ma sappiamo davvero che cosa è meglio per loro? Sfatare alcuni luoghi comuni potrebbe aiutare a conoscere a fondo i nostri inquilini pelosi e a prendersi cura di loro. A tutti è capitato di sentir dire che i gatti sono animali poco affettuosi, solitari e anche un po’ cinici. Certo, ognuno di loro ha un’attitudine particolare, che potrebbe essere più o meno diffidente o espansiva. In ogni caso, i gatti hanno bisogno di socializzare con la propria famiglia e con gli altri animali di casa e dimostrano il loro affetto a proprio modo. L’importante è abituarli al contatto umano per far loro capire che non rappresenta un pericolo, anzi, è piacevole.

Sebbene siano animali estremamente indipendenti, non è detto che amino rimanere da soli tutto il giorno e che non provino nostalgia per il proprio padrone. L’ideale sarebbe lasciarli in compagnia di un altro micio, in modo che possano giocare e svagarsi insieme. In alternativa bisogna abituarli agli orari della routine e dedicare loro coccole e attenzioni al momento del rientro a casa. Un altro falso mito è quello che vede nel latte un alimento di prima necessità per la salute del gatto. Di fatto, i nostri amici felini sono golosi ma molti di loro, proprio come gli esseri umani, sono intolleranti al lattosio e possono soffrire di crampi, vomito e dissenteria non riuscendo a digerire enzimi e zuccheri. Si dice anche che quando una donna è in dolce attesa dovrebbe liberarsi del suo micio per evitare il rischio di contrarre la toxoplasmosi. Il gatto è da sempre ritenuto uno dei principali vettori della malattia ma è sufficiente verificare con il proprio veterinario che non ne sia affetto e delegare la pulizia della lettiera a un altro componente della famiglia, dato che è più facile che l’infezione proliferi attraverso le feci.