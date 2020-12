Oltre a familiari e amici, nella lista degli affetti più cari a cui fare i regali di Natale non possono mancare i nostri fidati compagni a quattro zampe. L’arrivo delle feste è l’occasione giusta per esprimere tutto il nostro amore nei confronti di Fido e Fufi, membri a tutti gli effetti della famiglia. Se il dono più bello è passare più tempo insieme dedicando loro tutte le attenzioni che meritano, il web propone tanti oggetti speciali da mettere sotto l’albero. E se non abbiamo un animale domestico, la lista dei desideri può sempre tornare utile per qualche amico o parente «pet lover».

Partendo dai grandi classici, il collarino in stile natalizio è un must del periodo. Tra i più carini quelli corredati da un fiocchetto o da un piccolo campanellino, magari di un bel rosso acceso. Ascoltando il trillo, l’arrivo di Babbo Natale sembrerà sempre dietro l’angolo.

Chi ama la praticità può invece puntare su una cuccia pieghevole. Foderata di morbido pelo, si può usare chiusa per creare un rifugio per Fufi sia completamente aperta, per dare vita a una sorta di piccolo divano in cui il micio può sonnecchiare tranquillo. Oltre ad essere lavabile in lavatrice, si può piegare in un attimo e portare sempre con sé.

Per cani e gatti freddolosi c’è poi il tappetino termico elettrico. Rivestito di un materiale impermeabile e antigraffio, è perfetto anche per i quattro zampe più scalmanati. In alcuni modelli è prevista la possibilità di regolare la temperatura. Un regalo perfetto per garantire ai nostri amici pelosi un sonno sereno nelle serate più fredde dell’anno.

Tra le ciotole più funzionali ci sono quelle dotate di tappetino antiscivolo. La gommina eviterà che la foga di Fido abbia la meglio sul pasto e impedirà alle crocchette di finire sul pavimento. Alcuni modelli, dalla simpatica forma a osso, prevedono due postazioni, una per il cibo e una per l’acqua. Da considerare anche un comodo set di ciotole pieghevoli, perfette per quando si è fuori casa.

Se si vuole puntare sulla tecnologia, tra i regali più gettonati c’è la videocamera Hd. I modelli migliori sono quelli dotati di una visione grandangolare e di una funzione notturna, ideali per tenere sotto controllo i nostri amici a quattro zampe attraverso lo smartphone quando siamo fuori dalla nostra abitazione. I modelli più curiosi sono quelli dotati di dispensatori di crocchette. Per lanciarne una basta premere un pulsante sulla app installata sul cellulare: un modo carino per far sapere a Fido che lo pensiamo anche se non siamo fisicamente con lui.

©CdT.ch - Riproduzione riservata