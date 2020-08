Le caratteristiche

Il Jynx torquilla appartiene alla famiglia dei picidi, ma ha caratteristiche peculiari. È lungo in media 17 cm, con un’apertura alare di 26 cm e un peso di 30-45 grammi. Il piumaggio si mimetizza perfettamente con le cortecce e i tronchi degli alberi ed è bruno, con macchiette più scure sul petto chiaro. Il becco è molto più corto rispetto ai picchi, ma la lingua lunga e appiccicosa è una caratteristica in comune con essi.

Qui è possibile sentire richiamo tipico del torcicollo: un fischio acuto e ripetuto.



L’ambiente

Il torcicollo è un uccello migratore su lunghe distanze. In Svizzera è presente da fine marzo a inizio ottobre, mentre sverna nella zona del Sahel.

Presente in Ticino, nei Grigioni e in Vallese, predilige zone aperte e con alberi ad alto fusto: frutteti, parchi, boschi con radure. Oltre che per la nidificazione, questi ambienti sono necessari al torcicollo per trovare di che nutrirsi. L’agricoltura intensiva e l’uso di pesticidi causano, infatti, una drastica contrazione anche nelle popolazioni di formiche, principale sostentamento della specie.



La riproduzione

Unico picchio migratore europeo, questo uccello è un unicum anche dal punto di vista della nidificazione, Contrariamente agli altri picidi, infatti, non scava una cavità di nidificazione ex novo, ma utilizza cassette nido o naturali incavature dei tronchi. La femmina depone tra le 7 e le 10 uova, che vengono covate da entrambi i sessi per 12-14 giorni. L’involo dei pulcini avviene dopo tre settimane, ma rimane ancora per qualche tempo una cura parentale più o meno accentuata. Negli anni con condizioni favorevoli, il torcicollo riesce a portare a termine due covate.



La nutrizione

Le formiche, con larve e pupe, sono la base della dieta di questo uccellino dalla lunga lingua. I formicai vengono aperti con il becco e la saliva appiccicosa favorisce l’estrazione degli insetti dai cunicoli. Avendo un becco corto, il torcicollo riesce a nutrirsi solamente nei formicai di superficie, diventati sempre più rari nei prati coltivati. Talvolta integra la dieta con altri insetti o ragni.



Scheda zoologica

Classe: Aves

Ordine: Piciformes

Famiglia: Picidae