Il lavoro è una delle fonti maggiori di stress, ma non per i cani o, almeno, non per quelli impiegati per la pet therapy. Per loro, stare accanto alle persone è piacevole, anche quando queste si trovano ricoverate all’interno di ospedali e case di riposo. A confermare che i quattrozampe apprezzano il loro ruolo terapeutico è anche uno studio pubblicato sulla rivista Applied animal behavior science, che ha coinvolto alcuni animali utilizzati nei reparti di neoplasia pediatrica.

Gli specialisti di American Humane, organizzazione animalista americana, hanno rivolto le proprie attenzioni a oltre un centinaio di pazienti e a 26 cani impegnati in attività di pet therapy in cinque ospedali di tutto il Paese. Per scoprire quale fosse lo stato d’animo dell’animale durante l’attività lavorativa, i ricercatori hanno testato i loro livelli di cortisolo – ormone che aumenta con lo stress - e ne hanno monitorato l’atteggiamento mentre si relazionavano con i piccoli degenti.

Il primo dato emerso è che il livello di cortisolo (prelevato dai campioni di saliva e rilevato quando il cane era in compagnia) non subiva modifiche significative rispetto a quando si trovava in casa. Non solo: i ricercatori hanno scoperto che quando l’animale gioca o insegue la palla produce una quantità maggiore di ormone dello stress. E non perché sia effettivamente teso.

Per constatare il reale stato d’animo dei nostri amici pelosi è stato quindi necessario monitorare il loro comportamento. Gli animali sono stati filmati per tutto il periodo della ricerca e gli scienziati hanno suddiviso i loro atteggiamenti in tre categorie: azioni amichevoli (avvicinarsi a una persona o giocare), indicatori moderati di stress (leccarsi le labbra e agitarsi), e comportamenti ad alto stress (guaire). In questo caso, ciò che è emerso è stato particolarmente significativo: i cani erano entusiasti di poter stare vicino ai bambini. Quando i piccoli ospedalizzati interagivano con l’animale accarezzandolo, usando un suo giocattolo o semplicemente rivolgendogli la parola, il cane dimostrava di gradire tali attenzioni, emanando chiari segni di felicità.

I benefici della pet therapy erano già noti da tempo, almeno quelli riservati all’uomo. Con questa ricerca però appare evidente che anche il proprio animale domestico apprezza un certo ruolo da «infermiere» e fedele alleato all’interno di scuole, ospedali e centre di cura, confermandosi ancora una volta come il migliore amico dell’uomo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata