Le caratteristiche

Il falco è un uccello affascinante ed è grazie a questa specie, e a quelle ad essa associate, che si è sviluppata la falconeria, cioè la caccia basata sull’addestramento dei rapaci. Il piumaggio del dorso è grigio, mentre il ventre è più chiaro, con delle righe scure. La testa e i lati della gola sono neri. Mediamente gli esemplari raggiungono una lunghezza di 42 cm, con un’apertura alare di un metro e un peso che varia dai 600 ai 1.300 grammi.

Qui è possibile sentire il verso del falco pellegrino. Questa specie emette numerosi richiami, soprattutto durante il periodo riproduttivo, caratterizzati da suoni acuti e prolungati.



L’ambiente

Il Falco peregrinus è sedentario in Svizzera e il suo habitat necessita di ampi spazi aperti, con punti d’osservazione sopraelevati e pareti rocciose. Visto l’elevato livello di antropizzazione, è difficile per questi animali trovare un ambiente privo di presenza umana. La convivenza non è sempre facile. Intorno al 1950, il falco pellegrino è stato portato sull’orlo dell’estinzione dall’uso del pesticida DDT che causava la diminuzione dello spessore del guscio delle uova e la conseguente rottura durante la cova. Nel 1971 il DDT è stato vietato e la popolazione ha iniziato ad aumentare. Oggi si assiste a fenomeni di avvelenamento per mano di alcuni allevatori di piccioni, mentre le pale eoliche causano la morte per collisione.

Alcune coppie nidificano anche sugli edifici elevati.



La riproduzione

I nidi vengono costruiti nelle rientranze delle pareti rocciose e solo raramente sugli alberi. La nidificazione va da fine febbraio a inizi luglio e la femmina depone 3 o 4 uova color ruggine. Entrambi i genitori si occupano della cova che dura 29-32 giorni. I pulcini rimangono nel nido per 35-42 giorni e anche dopo il primo volo rimangono nei pressi dei genitori che continuano ad alimentarli per circa un mese.



La nutrizione

Questa specie ha fatto della caccia in volo una vera arte. Si nutre di numerosi uccelli : piccioni, tortore, gabbiani, turdidi, che cattura gremendoli con i possenti artigli.



Scheda zoologica

Classe: Aves

Ordine: Falconiformes

Famiglia: Falconidae