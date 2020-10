Parkinson, alcuni tipi di tumore e ora anche COVID-19. I cani continuano a sorprenderci con i loro superpoteri olfattivi in grado di riconoscere le nostre malattie. L’università di Helsinki ha recentemente lanciato un progetto pilota che impiega gli amici a quattro zampe nell’aeroporto della capitale finlandese per riconoscere le persone infettate da coronavirus: i primi risultati sono incoraggianti e potrebbero aprire la strada verso nuove modalità di screening.

Il test anti COVID-19 con i cani finlandesi dura circa sessanta secondi: i passeggeri si asciugano il sudore sul collo con un’apposita salvietta, che viene poi riposta in una scatola collocata dietro una parete scura. Nel box sono inserite anche altre sostanze odorose impiegate come «controllo».

A questo punto entra in azione Fido. Bastano una decina di secondi perché i cani si accorgano se il sudore appartiene a una persona affetta dalla COVID-19: se il test è positivo, iniziano a gauire e a toccare la parete con le zampe. Sfruttando il loro fiuto sopraffino, gli animali hanno finora riconosciuto i passeggeri infetti con un’accuratezza del 100%, compresi gli asintomatici. L’esperimento sembra dimostrare che sono in grado di riconoscere la malattia attraverso un campione più piccolo di quello utilizzato di solito per i test (10-100 molecole contro 18 milioni) e soprattutto in una fase ancora precoce.