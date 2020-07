I veri amici si vedono nel momento del bisogno, e i cani non fanno eccezione. Sono ormai numerosi gli studi che dimostrano come i nostri fedeli quattro zampe siano in grado di prendersi cura dei loro padroni fiutando alcuni tipi di tumore o anticipando gli episodi di glicemia nei pazienti diabetici. A confermare le doti eccezionali di questi animali una ricerca francese pubblicata sulla rivista Scientific Reports, secondo la quale Fido sarebbe addirittura in grado di riconoscere l’arrivo di una crisi epilettica grazie al sudore del paziente.

Nello studio condotto dagli scienziati dell’università di Rennes sono stati coinvolti cinque cani provenienti dal Medical Mutts degli Stati Uniti, un’organizzazione no profit che addestra animali per il salvataggio e l’assistenza di persone affette da varie patologie. Gli amici a quattro zampe sono stati sottoposti a un addestramento specifico grazie al quale hanno imparato a riconoscere l’odore di sudore di un paziente che aveva avuto un attacco epilettico. Sono stati poi posti di fronte a sette campioni diversi, prelevati da persone in momenti di relax, mentre si stavano allenando o dopo aver subito una crisi epilettica.

I risultati dell’esperimento sono sorprendenti. Tre cani su cinque hanno riconosciuto subito, al primo colpo, il campione target; gli altri due hanno impiegato due terzi del tempo messo loro a disposizione. Ma soprattutto tutti sono riusciti a centrare l’obiettivo. Secondo gli scienziati l’esperimento parla chiaro e costituisce, inoltre, un primo passo verso l’identificazione di un odore specifico legato alla crisi epilettica. Ma la strada è lunga e sarà necessaria un’approfondita analisi chimica per identificare i composti coinvolti.

Ciò che invece la scienza non riesce ancora a spiegare è perché un attacco epilettico porti a un cambiamento dell’odore del sudore. Secondo la dottoressa dell’ateneo francese Amelie Catala la trasformazione dell’attività elettrica cerebrale innescherebbe il rilascio di alcuni neurormoni, che a loro volta causerebbero il cambiamento della sostanza.

Al di là delle possibili cause, la scoperta del team di Rennes offre nuove speranze ai pazienti epilettici. Se i cani fossero davvero in grado di fiutare gli attacchi, i proprietari potrebbero avere il tempo di spostarsi in un luogo sicuro o prendere le precauzioni necessarie. Ma lo studio dell’olfatto di Fido potrebbe anche aprire la strada alla realizzazione di nasi «elettronici» in grado di avvisare per tempo i pazienti. Si tratterebbe di una svolta importante per una patologia neurologica cronica, che colpisce mediamente l’1% della popolazione, con ricadute importante sulla qualità della vita.

