Spesso chi possiede un amico felino incontra non poche difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la convivenza. Talvolta, più si cerca di stimolarlo più tende a evitare il proprio padrone. C’è poi da tenere in considerazione che, a differenza del cane, è difficile educare un gatto alle buone maniere. Istintivo e indomabile, il gatto è indipendente, e la strada più corretta da seguire per renderlo felice consiste nel rispettare la sua volontà.

Il micio, infatti, se si sente costretto o stressato da una condizione imposta, non esita a reagire contro il padrone, soffiando o addirittura graffiando la mano che lo nutre e lo coccola. Ciò non deve indurre a pensare che l’amico a quattro zampe in questione sia «cattivo»: chiunque non sarebbe contento di essere infastidito o di veder invaso il proprio spazio personale.

Il gatto deve avere tutto il tempo che gli serve per pulirsi, giocare, esplorare, ma soprattutto riposare. I felini sono animali notturni, quindi hanno bisogno di sonnecchiare per gran parte della giornata: in questi momenti è meglio non chiedere loro eccessivi sforzi.

Se non dorme, il gatto ama giocare. Sonagli o asticelle piumate sono l’ideale per farlo divertire, saltare e muoversi. L’importante è non usare il proprio corpo, ad esempio provocandolo con le mani, altrimenti gli si insegna ad attaccare il padrone anche in altre situazioni. Se gioca all’aperto, ama portare a casa dei «trofei» per soddisfare la sua indole di cacciatore. Punirlo per questo non avrebbe alcun senso. Anche l’attività di affilarsi le unghie è incontrollabile: è consigliabile procurarsi un tiragraffi se non si vuol vedere distrutto l’arredo di casa.

Può succedere che il gatto non mangi il cibo che gli viene proposto. Basta trovare quello che gli piace provandone alcuni e rispettando sempre le dosi indicate per non farlo ingrassare. Può sembrare che abbia sempre fame, ma in realtà è solo molto goloso ed è difficile saziarlo.

Non serve fare la toeletta al proprio amico peloso. È più importante tenere d’occhio i sintomi di malattie e infezioni che può contrarre sia a casa che all’aperto, portandolo periodicamente dal veterinario.

Serve dunque capire le singole esigenze per poter garantire ai propri amici l’affetto che meritano. Loro sapranno certamente ricambiarvi con fusa e coccole, ma solo quando lo vorranno.

