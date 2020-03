Una guida fa il punto—usando grafica, animazioni e immagini—sulle posizioni più comuni in cui dormono i gatti e spiega, se possibile anche su basi scientifiche, il perché.



E il tuo micio? Come preferisce dormire? Raggomitolato? In una scatola? A pancia in su? Qual è la sua «posa» più strana e più divertente?



Non sembra, ma ognuno di questi «stili di riposo» (assai comuni, per la verità) può contenere una serie di significati nascosti, come fossero «segnali» che il vostro amico a quattro zampe tenta di inviarvi dato che non può riferirvi direttamente ogni sua esigenza. Segnali importanti da interpretare per capire se il vostro felino si sente al sicuro oppure minacciato e, soprattutto, se sta dormendo in modo confortevole oppure no.



In tutto sono nove le posizioni descritte nel video in allegato a questo articolo. E, ovviamente, il consiglio è di portare il vostro piccolo animale domestico regolarmente dal veterinario, per tenere sempre sotto controllo il suo stato di salute.