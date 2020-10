Nel gruppo dei nuovi animali di compagnia compare anche il simpatico furetto: una puzzola addomesticata estremamente agile e in continuo movimento. Attenzione, però: per far sì che entri a far parte della propria famiglia, in Svizzera, è necessaria una autorizzazione dell’ufficio veterinario competente e un apposito attestato. Questo perché la detenzione di un furetto richiede una buona preparazione sulle sue esigenze e sulla sua alimentazione, che non possono essere date per scontate.