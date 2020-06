Quante volte ci chiediamo a cosa stia pensando il nostro cane? Spesso lo vediamo fissare il vuoto dalla finestra o correre dietro a qualcosa che noi non non riusciamo a cogliere, tanto che viene da chiedersi cosa veda attraverso i suoi occhi. Secondo la scienza, la vista del cane è simile a quella dei daltonici. I colori sono meno definiti e nitidi: se riesce a distinguere facilmente il blu dal giallo, non è lo stesso per il verde e il rosso, che percepisce allo stesso modo come semplici sfumature di grigio. I suoi occhi, infatti, hanno solo due tipi di coni – le cellule della retina deputate alla percezione dei colori – anziché tre come l’uomo. Sostanzialmente, quindi, i cani vedono il mondo nei colori giallo, blu e grigio.

Oltre a vedere un numero inferiore di colori, i pochi che percepiscono sono più sbiaditi e meno brillanti. Anche i contorni degli oggetti appaiono meno definiti al nostro amico a quattro a zampe: la sua acuità visiva è infatti da quattro a otto volte peggiore rispetto a quella umana. In compenso, come per molti altri animali, ci vede meglio al buio e nella penombra. Il fatto che spesso corra dietro a piccoli oggetti svolazzanti o insetti minuscoli è dovuto invece a una migliore percezione del movimento rispetto all’uomo. Il cane vede meglio ciò che si muove rispetto a ciò che è fermo: sarebbe infatti in grado di percepire oggetti in movimento a una distanza di 800 metri. A guidarlo, d’altra parte, sarebbe anche il suo olfatto.

Il naso dei cani, chiamato anche tartufo, è il vero occhio dell’animale. Al suo interno sono presenti 300 milioni di recettori olfattivi, contro i 6 milioni di quello umano: questo gli permette di avere informazioni olfattive molto più numerose e accurate delle nostre. Uno studio tedesco, pubblicato sul Journal of Comparative Psychology, sostiene che i cani formino una rappresentazione mentale dell’oggetto che pensano corrispondere all’odore percepito. Questo spiegherebbe perché in polizia vengano spesso impiegati per la ricerca di persone scomparse, facendo loro odorare gli abiti e gli oggetti appartenuti al soggetto da ritrovare.

Al momento quello dei ricercatori tedeschi è soltanto uno studio comportamentale che andrebbe suffragato da ulteriori prove, ma la capacità di formare immagini mentali a partire da input non visivi era già sostenuta in passato da ricerche scientifiche riferite ad altri animali, come i cavalli, che sarebbero in grado di ricavare immagini mentali del loro padrone o dei loro simili in base alla voce o ai nitriti percepiti.

