Una ricerca condotta dall’università scozzese di Aberdeen ha rintracciato i segni di questo processo analizzando numerosi scheletri canini in diverse aree del mondo. Dall’appiattimento delle punte delle vertebre dorsali alla mancanza di alcuni molari nella mascella: queste sono solo alcune delle prove che testimoniano l’utilizzo degli animali per funzioni di trasporto carichi e per altri compiti fondamentali nella vita dei nostri antenati. Un sodalizio antico, nato per un motivo molto semplice, almeno per quanto riguarda il cane-lupo: l’accesso facilitato al cibo. E proprio qui va ricercata la ragione che spiega il graduale ridimensionamento delle capacità cognitive degli esemplari cresciuti all’ombra dell’uomo.

Nel 2017, l’università di Medicina Veterinaria di Vienna ha pubblicato uno studio che rileva come i cani siano meno inclini a interpretare il nesso causa effetto rispetto ai lupi. Per la ricerca in questione sono stati sottoposti a diversi test tre gruppi: 12 lupi in cattività, 14 cani cresciuti allo stesso modo in branco e 12 cani domestici. Un primo esame comunicativo prevedeva che l’uomo indicasse una scatola contenente del cibo mantenendo sempre il contatto visivo con gli animali. Tutti i gruppi hanno indovinato il contenitore. La prova che nessuno è riuscito a completare è stata invece quella in cui l’uomo indicava la scatola ma non guardava i canidi. L’esito più interessante però, è stato l’ultimo: in assenza dell’uomo, gli animali dovevano scegliere la scatola che produceva il rumore del cibo una volta spostata. In questa hanno fallito tutti, tranne i lupi.