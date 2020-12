Il detto «muto come un pesce» è destinato a cadere presto in disuso: la colpa è della scienza, che miete un’altra vittima illustre tra i modi di dire più popolari della lingua italiana. A smontare il falso mito secondo il quale gli animali marini non sarebbero in grado di produrre suoni è un gruppo di ricercatori della Curtin University di Perth, in Australia. Forse incuriositi da qualche scena del film della Disney Pixar «Alla ricerca di Nemo», i biologi marini hanno deciso di registrare per circa 18 mesi le acque dell’Australia Occidentale. Con grande sorpresa si sono accorti che il silenzio degli abissi era interrotto da onde sonore ben distinte, anche se impercettibili all’orecchio umano.

Non è la prima volta che i pesci ci lasciano a bocca aperta, riscattando la fama di esseri poco intelligenti. Recenti studi hanno infatti dimostrato che sono in grado di provare emozioni e dolore, mentre alcuni sanno addirittura riconoscere la propria immagine in uno specchio. Il pesce rosso, ad esempio, è dotato di una memoria più ferrea di quanto si creda: non dura per i famigerati tre secondi, ma può trattenere informazioni come suoni o stimoli anche per cinque mesi. Una bella rivincita per Nemo e i suoi amici, in una realtà che non ha nulla da invidiare ai migliori film di animazione.