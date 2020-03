Quando si pianifica una vacanza all’estero con il proprio animale, è necessario informarsi per tempo sulla legislazione d’entrata e d’uscita dai confini nazionali sia del paese di partenza sia di quello di destinazione. Le norme variano da nazione a nazione e un valido aiuto per districarsi tra leggi e cavilli viene dal sito dell’ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria (Usav): blv.admin.ch .

L’uscita dal territorio nazionale è consentita unicamente in presenza del passaporto veterinario per animali da compagnia, del microchip di identificazione e della vaccinazione antirabbica valida. L’entrata in Svizzera, invece, oltre a quanto già citato, prevede disposizioni differenti a seconda che l’animale provenga da un paese a basso rischio o ad alto rischio di rabbia. In ogni caso è consentita l’introduzione di massimo cinque cani, gatti o furetti. Oltre tale numero l’importazione viene considerata a carattere commerciale e soggetta a regole differenti. Una deroga è prevista per l’introduzione temporanea di esemplari ai fini della partecipazione a concorsi o manifestazioni. In tal caso va richiesta preventivamente la relativa autorizzazione di importazione all’Usav.