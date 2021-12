La paura dei serpenti non è innata, ma ci viene in qualche modo indotta dagli stimoli che riceviamo durante l’infanzia e l’adolescenza. È quanto sostiene uno studio sull’ofidiofobia (la paura morbosa degli ofidi, ossia l’ordine dei rettili che comprende tutti i serpenti) pubblicato su Anthrozoos, secondo cui alla base di questa repulsione ci sarebbero dei bias. Per arrivare a questa conclusione, il team della North Carolina University ha utilizzato un test che consente di identificare le associazioni mentali effettuate inconsciamente dal cervello quando si pensa a determinati oggetti: l’implicit-association test, noto anche con l’acronimo IAT, in questo caso è stato associato al rapporto tra uomo e animale, sottoponendo all’esame un campione di 175 persone, adulte e non. L’obiettivo era verificare la reazione di fronte a due gruppi di animali che, di solito, sono agli estremi opposti in una teorica classifica della paura: i serpenti e gli uccelli. Ai partecipanti è stato chiesto di reagire nella maniera più rapida possibile a una serie di compiti, come l’associazione delle parole serpente e uccello ad aggettivi come buono o cattivo.