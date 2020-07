Che i cani abbiano un naso e un olfatto particolarmente sviluppati è cosa nota, così come è risaputo che questa loro qualità possa essere utilizzata in diversi modi: basti pensare ai quattro zampe specializzati nella ricerca dei prelibati tartufi, per esempio, o a quelli impiegati nelle operazioni di polizia. Quello che è meno noto, invece, è che i cani riescono in qualche modo a “vedere” attraverso il naso . Le tracce olfattive infatti permettono loro di creare un’immagine mentale precisa dell’oggetto che stanno cercando.

A sostenerlo è un recente studio pubblicato sul Journal of comparative psichology e realizzato dai ricercatori del Max Planck Institute for the Science of human history. Un’indagine particolarmente accurata con una serie di test che hanno interessato 48 cani di cui 25 con training specifici da cane-poliziotto o da segugio. Come si è svolto l’esperimento? Con gli amici a quattro zampe chiusi in un altro ambiente, gli scienziati hanno trascinato il loro oggetto preferito sul pavimento per poi nasconderlo. Quindi i cani sono stati liberati. Se in alcune occasioni l’oggetto era lo stesso utilizzato all’inizio dell’esperimento, in altre è stato fatto trovare un oggetto diverso. Il risultato? I cani si sono messi a cercare nuovamente l’oggetto, fino a quando non sono riusciti a scovare quello corretto. Questa, secondo gli scienziati, sarebbe la dimostrazione che i cani possono elaborare, attraverso l’olfatto, una rappresentazione mentale dell’oggetto da trovare, in maniera così precisa da rendersi conto di quando c’è qualcosa di incongruo.