Per esempio? Singolari, ma nemmeno troppo, storie di amicizie tra quattro zampe e le loro padrone ce le ricorda Susanna Mancinotti in «Il migliore amico delle donne. Storie e segreti di cani straordinari e delle loro padrone». Sono confessioni d’amore, fedeltà e rispetto; vicende che scaldano i cuori; spaccati di vita quotidiana vissuti da attrici, cantanti, giornaliste, scienziate, protagoniste del mondo della cultura e dello spettacolo, con i loro cani. C’è Rosanna, primogenita di Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi, inseparabile dalla sua Gwendalina; Paola, una carriera come sosia di Madonna: dalla sua cagnolina Schwarzy riceve costante affetto e coccole; e Enrica Bonaccorti, la quale racconta del suo amore per i cani, nato un po’ per caso e che non se n’è più andato.

Ma le storie di queste donne famose non sono che la punta dell’iceberg del legame tra un cane e la sua padrona. «Donne e cani ballano in armonia con la vita», scrivono Allen e Linda Anderson in «Dogs and the women who love them». Con rispetto, i cani regalano amore alle donne e le sorreggono, amici fidati che credono in loro, anche quando sorridere alla vita è difficile.