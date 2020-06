Un cucciolo può rendere una casa più calda e accogliente, può riunire la famiglia oppure portare gioia e compagnia a chi vive da solo. Non è un caso, quindi, che sempre più persone decidano di adottarne uno. Secondo un’indagine del 2018, il 12 per cento delle famiglie in Svizzera possiede almeno un animale da compagnia e ogni anno cresce la richiesta all’interno dei canili così come nei negozi dedicati. Quella di prendere un cane o un gatto, però, deve essere una decisione ponderata, perché si tratta a tutti gli effetti di un nuovo membro della famiglia, che deve essere accolto e accudito con tutte le premure e attenzioni del caso. Proprio come quando si aspetta un figlio, per prima cosa occorre apportare qualche piccola modifica alla propria abitazione, ricavando spazi e angoli dedicati al nuovo amico a quattro zampe.

Cosa fare con un piccolo micio? I felini sono, per natura, animali indipendenti, che desiderano avere i propri spazi in cui poter stare da soli. Per loro, quindi, è importante ricavare in casa un angolo in cui possano rifugiarsi, infilarsi e sparire quando occorre, permettendogli al tempo stesso di osservare i movimenti dentro l’ambiente domestico. I gatti, infatti, sono dei grandi osservatori: hanno una visione a 200 gradi e amano fissare a lungo ciò che li circonda. L’ideale è creare dei punti di osservazione, meglio ancora se collocati in alto, come sedie e mensole, per permettergli di guardare fuori dalla finestra e scrutare il resto della casa. Così come quando si hanno bambini piccoli, è opportuno poi fare attenzione a fili e prese elettriche, nascondendoli alla vista per evitare che ai mici venga voglia di rosicchiarli.

I cani sono il migliore amico dell’uomo: a differenza del gatto amano stare in compagnia del proprio padrone e giocare con lui, fuori ma anche dentro casa. Per questo è bene ideare tra le mura domestiche uno spazio gioco, che sia sufficientemente ampio da permettergli di muoversi in libertà. Dal cuscino alla cuccia sino ai giochi, è poi sempre consigliato utilizzare prodotti con materiali facili da pulire in lavatrice. Sono più igienici e più pratici, soprattutto quando si ha a che fare con i cuccioli, non ancora abituati a trattenere i propri bisogni. Per evitare i piccoli danni che il cagnolino potrebbe provocare a mobili e oggetti, è opportuno allontanare dalla sua portata tutto ciò che si può rompere o rovinare, almeno finché non si sarà abituato a muoversi nel nuovo ambiente. Anche in questo caso, è importante rimuovere eventuali pericoli per lui, come fili elettrici, ferri da stiro o oggetti appuntiti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata