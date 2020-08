I baffi dei gatti sono tra i dettagli più caratteristici dei nostri amici felini. Più correttamente, quando ci si riferisce ai mici, si parla di vibrisse. Si tratta di parti anatomiche molto importanti, che hanno funzioni ben precise e fondamentali per la vita di questi animali. Dal mantenimento dell’equilibrio alla percezione degli spazi, le vibrisse rivestono infatti ruoli davvero essenziali.

La loro particolarità risiede nel grande numero di terminazioni nervose sulla loro base, che hanno il compito di trasmettere informazioni al cervello dei gatti. Durante il riposo, o semplicemente quando i mici sono in una fase di inattività, le vibrisse consentono di percepire eventuali cambiamenti nell’ambiente esterno, come per esempio un aumento della ventilazione o il passaggio di una persona (o, in natura, di una preda): una capacità davvero importante per dei «cacciatori». Al contrario di quanto pensano in molti, i gatti hanno una vista eccezionale da lontano, ma presentano invece qualche difficoltà in più quando le distanze sono ridotte. È proprio in questi casi, dunque, che i mici si affidano alle vibrisse.

Un’altra funzione basilare consiste nel mantenimento dell’equilibrio, soprattutto nelle situazioni in cui questo potrebbe essere precario. Anche grazie ai loro baffi così sviluppati, i gatti riescono a camminare in spazi angusti, come per esempio i cornicioni dei balconi, senza correre il rischio di scivolare e di cadere nel vuoto.

Non solo: le vibrisse consentono ai felini di soddisfare la loro naturale curiosità, fungendo come una sorta di radar e permettendo loro di esplorare i vari ambienti in modo sicuro. I baffi sono poi utili per «prendere le misure», anche quando i felini sono impegnati nella caccia. Questo è possibile perché le vibrisse si estendono al di là del corpo dei gatti, rappresentando quindi un indicatore degli spazi a disposizione nel movimento: ciò significa che se i baffi non incontrano ostacoli, allora anche i mici potranno entrare in una tana – per esempio quella di una potenziale preda – senza problemi.

C’è poi un ultimo aspetto da tenere in considerazione, in particolar modo nel caso dei gatti domestici. A seconda dell’orientamento delle vibrisse è infatti possibile comprendere il loro stato d’animo: se i baffi sono rilassati e orientati all’esterno significa che gli animali sono tranquilli, mentre un arricciamento delle vibrisse è sinonimo di nervosismo.

