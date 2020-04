Lo stato di benessere del proprio micio si misura dalle piccole cose, come ad esempio un buon utilizzo della lettiera. Per far sì che il gatto si senta a suo agio è importante, in primis, selezionare un contenitore di buone dimensioni, anche se si tratta ancora di un cucciolo. Si tratta infatti di uno strumento che verrà utilizzato a lungo, quindi è bene abituare il felino di casa a familiarizzarci fin da subito. Se è ancora troppo piccolo e fatica ad accedervi, potrebbe essere utile creare una mini rampa, da fissare alla struttura così da facilitare l’ingresso, da rimuovere quando il micio sarà abbastanza grande. Si rivelano molto efficaci i modelli chiusi, perfetti per quei gatti che scavano e raspano la sabbia e hanno bisogno di muoversi liberamente all’interno della propria “toilette” senza però spargere granelli in giro. In più, queste soluzioni permettono di ridurre al minimo gli odori.

Per quanto riguarda la lettiera, inoltre, è importante selezionare una tipologia di buona qualità, che garantisca la salute del micio e la sicurezza dei proprietari. Sì alle versioni agglomeranti, tra le più igieniche e comode da gestire, in quanto evitano di far svuotare ogni volta l’intera vaschetta e richiedono soltanto la rimozione, tramite una paletta, delle deiezioni compattate del micio. Meglio, poi, optare per le versioni prive di profumo, molto apprezzate dai felini. La lettiera, inoltre, va posizionata in una zona strategica dell’abitazione: per garantire al gatto la giusta privacy è bene scegliere un posto facilmente accessibile, all’interno del quale non si verificano movimenti o rumori improvvisi che potrebbero disturbare o spaventare il micio.

Per aiutare il gatto a sentirsi a proprio agio si consiglia inoltre di pulire la lettiera ogni giorno: quest’attenzione allontana il rischio che i cuccioli si sentano invogliati ad utilizzare come toilette un altro luogo della casa, come ad esempio il tappeto in salotto. Una pulizia profonda del contenitore va effettuata una volta alla settimana circa: la lettiera va quindi svuotata completamente e lavata con acqua calda e sapone, ben asciugata e riempita con della nuova sabbia. In linea generale, la quantità di materiale da inserire raggiunge uno spessore pari a cinque-sette centimetri.

Abituare il gatto al corretto utilizzo della lettiera non è facile, c’è bisogno di tempo, pazienza e, soprattutto, di tranquillità: non c’è nulla di più negativo del rimproverare il micio nel caso in cui faccia i suoi bisogni dove non deve. Urlare all’animale potrebbe soltanto spaventarlo, senza risolvere il problema.

