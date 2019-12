I gatti, come sanno bene tutte le persone che convivono con questo magnifico animale, sono in grado di donare tantissimo amore. Forse, però, anche numerosi amanti dei mici non riescono a percepire al meglio le modalità con cui gli amici a quattro zampe sono in grado di dimostrare il proprio affetto. Sono tanti, infatti, i segnali che i gatti utilizzano per trasmettere fedeltà e sincerità ai proprietari.

Segnali inequivocabili

È importante considerare, in primis, come i felini amino molto dormire (trascorrono infatti tra le 12 e le 16 ore giornaliere riposandosi). Quello di sdraiarsi accanto ai padroni – o, meglio ancora, sulle gambe o sulla pancia – è un segno inequivocabile di affetto e di serenità da parte degli animali, che così si sentono protetti al meglio e coccolati. Chi può contare su un rapporto speciale con i gatti ha poi la fortuna di vederli spesso posizionarsi a pancia in su, un comportamento che è sinonimo di massima fiducia. Il ventre, così come avviene anche per i cani, è una parte vulnerabile del corpo dei mici, che viene esposta solo alle persone amate.

Tra gli altri gesti che segnalano grande amore spicca quello di leccare il viso, o le mani, dei proprietari. I felini, amanti della pulizia, usano la propria lingua per l’igiene quotidiana. Compiere questo gesto anche nei confronti degli esseri umani significa prendersene cura e «aiutarli» – nell’ottica di Fufi – a lavarsi in modo corretto.

L’amore può essere dimostrato anche in altri modi. Basti pensare all’atto di strofinarsi tra le gambe, o a quello di mantenere la coda eretta. In questi casi, infatti, l’obiettivo dei mici è quello di far percepire quanto sia forte il legame che li unisce ai loro proprietari.

L’espansività, poi, rappresenta un ulteriore segnale di affetto incondizionato da parte dei nostri amici a quattro zampe. Tralasciando le situazioni in cui il miagolio ha la funzione di segnalare un disagio fisico (o psicologico), nelle altre circostanze i versi felini e le fusa servono a comunicare con gli esseri umani, che vengono percepiti dai mici come loro simili.

