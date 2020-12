Anche se è spesso meno celebrata dell’amicizia tra uomo e cane, quella che abbiamo con i gatti è una vicinanza altrettanto importante. Questi felini, infatti, vivono accanto a noi da novemila anni. Nonostante ciò, il percorso di evoluzione scientifica che ha condotto alla domesticazione del gatto resta per molti versi ancora un mistero. Cosa ha portato, nello specifico, questo predatore a trasformarsi da felino selvatico a micio casalingo? Uno studio della Washington University School of Medicine di Saint Luis ha provato a rispondere alla domanda, analizzandone il Dna.

La risposta è, secondo il genetista Wesley Warren—a capo della ricerca comparsa sulla rivista Proceeding of the National Academy of Science—legata ad aspetti comportamentali correlati alla paura, alla capacità di rispondere agli stimoli e alla modulazione dell’aggressività. Queste caratteristiche si sarebbero evolute nei gatti selvatici – i Felis silvestris – in seguito all’interazione con gli esseri umani.