Fra i possibili malesseri derivati da questi germi, ci sono diverse patologie gastrointestinali, alcune particolarmente dolorose. Come fare quindi per tutelare la propria salute senza ferire i sentimenti del proprio amico a quattro zampe? I veterinari della Drexel University Medicine hanno stilato alcune regole base per proteggersi e prevenire i rischi. Innanzitutto è necessario vaccinare il proprio cane regolarmente e sottoporlo ai trattamenti vermifughi , in particolare se cucciolo. I suoi movimenti vanno poi seguiti e monitorati , per controllare che non entri in contatto con sporcizia, escrementi o elementi dannosi per la sua salute e quella umana.

Gli umani, inoltre, dovranno lavarsi le mani con acqua e detergente in maniera precisa e frequente, per essere certi di eliminare eventuali batteri con cui, toccando il cane, potrebbero venire a contatto. Anche se i rischi non mancano, è bene non cadere negli allarmismi: Leni Kaplan, veterinario e professore della Cornell University, ha infatti sottolineato come non basti una leccata per contrarre infezioni e malattie. Per un individuo sano, infatti, è molto raro contrarre una malattia dalla lingua del cane, soprattutto se il contatto avviene su pelle liscia e priva di escoriazioni o ferite. Le probabilità si farebbero concrete, secondo Kaplan, nel caso in cui i batteri venissero assorbiti dalle mucose presenti nella bocca, nel naso e negli occhi del padrone.