Stiamo entrando nella bella stagione, caratterizzata da lunghe giornate di sole e temperature miti. Tuttavia, per i nostri animali domestici non si tratta sempre di una buona notizia: con il caldo, infatti, cresce il numero di parassiti che possono attaccare cani e gatti e talvolta possono essere veicoli di malattie problematiche. Pulci e zecche sono nemici fastidiosi: per questo occorre prestare grande attenzione al comportamento di Fido e Felix per intervenire quanto prima.

Come sottolineato da Ezio Ferroglio, docente del dipartimento di Scienze veterinarie all’Università di Torino, le pulci sono parassiti insidiosi: si attaccano all’animale e ne succhiano il sangue . Depongono poi le uova, che si disperdono nell’ambiente. Una volta nati, i «cuccioli» si sviluppano finché non trovano un nuovo ospite da «sfruttare». E il ciclo ricomincia.

Anche le zecche succhiano il sangue dei nostri amici a quattro zampe. Di solito si posizionano dove l’animale non riesce a scacciarle, come il collo, la testa e l’area dietro le orecchie. Sia le zecche che le pulci possono attaccarsi all’uomo: per questo combatterle significa tutelare il benessere di tutta la famiglia. Inoltre, come sottolineato da Ferroglio, questi parassiti possono essere il veicolo di alcune patologie, come ad esempio la babesiosi, la malattia di Lyme e la bartonellosi.