Vacanze, assenze dovute dal lavoro e spostamenti d’urgenza possono costringere i proprietari di cani e gatti ad affidare ad amici e parenti i propri quattro-zampe, con il rischio di ritrovarli stressati dalla presenza di estranei, che non sanno esattamente come occuparsi di animali. E se non è proprio possibile partire con cani e gatti o pagare un soggiorno in pensione, una soluzione che può tenere conto delle esigenze e abitudini degli animali è quella del pet-sitter.



Nel nostro paese

In Svizzera, il pet-sitting potrebbe essere un mercato in forte crescita. Basti pensare che, secondo un recente sondaggio dell’Ufficio federale di statistica, il 30% delle case svizzere possiede un animale domestico. Gatti, soprattutto, ma anche cani e poi furetti, conigli, porcellini d’India, roditori vari e uccellini.

Eppure, il pet-sitting non è per tutti. Perché, per occuparsi degli animali, la passione da sola non basta, come ci spiega Federica Leidi, medico-veterenario presso il centro Preluna a Lugano.

Anzitutto, è importante che la persona alla quale affidiamo la cura dei nostri amici a quattro zampe abbia conoscenze in campo cinofilo e sia in grado di capire il comportamento degli animali. Un conto è curare il proprio cane, un conto è curare quello di altri. Non basta, ad esempio, assicurarsi che gli animali abbiano sufficiente cibo e acqua, portarli a passeggio e spazzolarli. Si deve conoscere l’etologia dell’animale e come comportarsi con diverse razze.

Ci sono poi responsabilità e disposizioni di legge particolari che bisogna apprendere e rispettare. E, non dimentichiamo: è fondamentale essere preparati con la giusta attrezzatura e saper usare modalità di approccio diverso, a seconda che ci si trovi a curare, di volta in volta, gatti o cani di campagna e di città! Un conto è lavorare in un contesto campestre, un altro è trasportare animali per le strade cittadine, dove fin dalla macchina, sono necessarie attrezzature particolari.

Niente, nel pet-sitting, è lasciato all’improvvisazione. Anche per questo, è utile che il pet-sitter abbia un minimo di nozioni di veterinaria, perché, pur senza sostituirsi a un veterinario o a un comportamentista animale, dovrebbe essere in grado di collaborare con gli specialisti e di descrivere loro, se necessario, eventuali sintomi del cane o gatto.



Il consiglio

Non fidiamoci del passaparola, dunque! Ma non basiamoci nemmeno soltanto sulle qualifiche. Ci vuole anche feeling, sottolinea Federica Leidi: «Io consiglio sempre di fare una prova, come quando si sceglie una babysitter. Introdurre il pet-sitter nel contesto familiare gradualmente, valutando la reazione dell’animale davanti alla novità ma anche il tipo di atteggiamento del professionista nei confronti del quadrupede». E, in caso di dubbio, si può sempre contare sul consiglio esperto del proprio veterenario di fiducia, per avere informazioni riguardo a pet-sitter seri e qualificati, così come riguardo a centri diurni che possano accudire con professionalità l’animale durante il giorno.