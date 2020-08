Le caratteristiche

L’assiolo è il più piccolo esponente degli strigiformi e non presenta un dimorfismo sessuale particolarmente accennato tranne per il fatto che la femmina è un po’ più grande del maschio. Il peso arriva raramente a 100 grammi e si colloca, di norma, tra i 60 e i 95 gr. La lunghezza è di 20 cm e l’apertura alare si aggira attorno al mezzo metro. Caratteristici sono i ciuffetti auricolari che sembrano dei piccoli corni. Il piumaggio è grigio-bruno nella parte superiore, mentre tende al castano scendendo lungo il corpo. La muta avviene sia in autunno che in primavera.

Qui è possibile sentire verso tipico dell’assiolo. Questa specie emette solamente un suono costante e ripetuto: tchiù, tchiù, tchiù.



L’ambiente

La specie Otus scops è l’unica specie di rapace notturno indigeno a migrare su lunga distanza. Passa, infatti, gli inverni in Africa a sud del deserto del Sahara. A fine stagione riproduttiva, tra luglio e ottobre, lascia i nostri territori, mentre in primavera rientra tra marzo e maggio come si può anche notare dal diagramma di presenza durante il corso dell’anno. In Svizzera è diffuso, seppur con pochi esemplari, principalmente in Vallese e in Ticino presso le Bolle di Magadino. Predilige ambienti aperti fin verso i 1.500 metri di altitudine e si trova a suo agio in habitat suburbani con zone agricole e frutteti.



La riproduzione

La nidificazione è fortemente concentrata, seppur non esclusiva, attorno ai 600 metri di quota. L’assiolo è una specie monogama e le coppie si formano di anno in anno. Il nido è semplicemente una cavità arborea e ospita 4 o 5 uova che vengono covate dalla femmina per circa 25 giorni. I piccoli imparano a volare entro i 30 giorni di vita, ma ancora per un breve periodo vengono assistiti dai genitori.



La nutrizione

Questo rapace caccia di notte e si ciba di insetti, con preferenza per cicale, cavallette e grilli, e altri invertebrati. Occasionalmente integra la dita con micromammiferi, uccelli, rettili e anfibi. La tecnica di caccia è all’agguato, da posatoi sopraelevati e in ambienti che garantiscono una buona visibilità.



Scheda zoologica

Classe: Aves

Ordine: Strigiformes

Famiglia: Strigidae