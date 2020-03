C’è poi un gioco che, in realtà, è più un’attività di relax e di empatia uomo-animale. Si tratta della musicoterapia, ovvero l’effetto terapeutico della musica anche per cani. Per farlo basta trovare una superficie sulla quale l’animale si possa rilassare e stendere comodamente; il padrone dovrà restare al suo fianco e accarezzarlo. A questo punto basta ascoltare un po’ di musica rilassante o colonne pensate appositamente per i quattro zampe (su YouTube ci sono interi canali dedicati) che comprendano ululati o altri suoni di animali selvatici. Sono piccoli dettagli che possono stimolare e al tempo stesso rilassare il cervello di Fido. Dunque, niente paura: anche se bisogna trascorrere più tempo in casa, basta un po’ di sano sport e poi un po’ di relax in poltrona con della buona musica. Proprio come farebbero due vecchi amici.