Quando si è tristi o arrabbiati, il nostro amico a quattro zampe è il primo ad accorgersene. Si avvicina, cercando di consolarci, con gli occhi colmi di affetto. A chi non è mai capitato? Il cane non è solo il migliore amico dell’uomo, è anche un animale intelligente e intuitivo. Secondo uno studio dell’Emory University, pubblicato sulla rivista scientifica Biology Letters, sarebbe addirittura in grado di contare. Allora perché limitarsi a giocarci con palline e legnetti da lanciare? Ci preoccupiamo sempre di fornirgli un’adeguata attività fisica, ma poi ci dimentichiamo di allenare la sua mente. Invece, esistono mille modi per trascorrere il tempo in sua compagnia, stimolando anche le sue capacità cognitive.

Percorsi, labirinti, cacce al tesoro: al cane si lascia il compito di trovare in autonomia la strada per risolverli

Il problem solving

Tra i giochi di attivazione mentale per Fido quelli più diffusi sono finalizzati allo sviluppo del problem solving. Percorsi, labirinti, cacce al tesoro: al cane si lascia il compito di trovare in autonomia la strada per risolverli, aumentando di volta in volta la difficoltà. È importante ricordarsi di ricompensarlo quando raggiunge un risultato, con un biscotto o una carezza, in modo da incentivarlo a proseguire. Con il tempo, il cane migliorerà le sue abilità, diventando al tempo stesso più tranquillo e socievole.

Combattere lo stress

Questa tipologia di giochi, infatti, è particolarmente indicata per i cani iperattivi, per aiutarli a scaricare le energie in eccesso. L’attività mentale ha un effetto stancante, oltre che calmante. Ma le attività mentali sono perfette anche per i cani più ansiosi, perché li distraggono e li coinvolgono.

In ultimo, aumentano la loro autostima: ogni volta che raggiungeranno un piccolo traguardo si sentiranno più forti e sicuri. Senza doversi troppo ingegnare, anche insegnargli i comandi base o fargli frequentare un corso di addestramento può essere un eccellente stimolo mentale per il proprio cane. Dare la zampa o sedersi a comando sono tutte azioni utili a renderlo più mansueto ed educato, ma anche un modo semplice e naturale per trascorrere con lui del tempo di qualità.

