Chiunque possieda un cane conosce bene la golosità di questi animali. Molto spesso, quindi, si tende a premiare un comportamento positivo con un biscottino o con un altro alimento invitante, con la speranza che questa ricompensa lasci il segno e favorisca una ripetizione della stessa azione in futuro. Si tratta però di una convinzione che, in molti casi, si rivela errata, in quanto gli elogi possono rivelarsi più forti. Lo afferma uno studio realizzato alcuni anni fa dagli psicologi della Emory University di Atlanta, pubblicato sulla rivista «Social, Cognitive and Affective Neuroscience».

La ricerca ha preso in esame 13 cani, addestrati in modo tale da riconoscere tre oggetti diversi, ciascuno dei quali collegato a un premio specifico: un piccolo camion giocattolo di colore rosa, abbinato al cibo, un soldatino blu – legato a parole di elogio da parte del padrone – e una spazzola. A quest’ultimo oggetto, in particolare, non corrispondeva alcun tipo di ricompensa. A ogni cane lo stesso accessorio è stato mostrato 32 volte, con l’obiettivo di misurare tramite risonanza magnetica la reazione del cervello, in particolar modo delle zone cerebrali associate alla motivazione e alla gratificazione.

Come si può immaginare, osservare la spazzola non ha comportato stimolazioni da parte dei cani. Situazione differente per il soldatino, che ha suscitato l’attivazione dei neuroni da parte di quattro esemplari, mentre nove di questi hanno reagito in modo positivo sia quando guardavano il soldatino stesso che quando si trovavano di fronte al camion. All’interno di questi nove, solo due hanno avuto maggiori stimolazioni osservando l’oggetto associato al cibo.

Dopo avere concluso la prima parte dell’esperimento, i ricercatori americani sono passati a un’altra fase dello stesso, durante la quale hanno introdotto i cani all’interno di un labirinto, caratterizzato da due uscite: una in cui era stata collocata una ciotola di cibo e l’altra in cui si trovava il padrone, pronto a elogiare il quattro zampe per essere uscito dallo spazio angusto. Questa prova ha confermato quanto si era verificato in precedenza, con quattro animali che si sono diretti senza esitazioni verso il proprio amico umano e due che hanno invece preferito la ricompensa alimentare.

Per gli altri c’è stata invece maggiore indecisione, ma circa il 90% dei cani che avevano dimostrato forte reazione cerebrale agli elogi del padrone ha scelto quest’ultimo anche nella seconda parte dell’esperimento.

