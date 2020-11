Ci sono persone che amano i propri amici a quattro zampe più di ogni altra cosa. Altre, invece, che non ne vogliono proprio sapere di cani e gatti in giro per casa. Ma a cosa è dovuta questa differenza di comportamento? Si tratta davvero solamente di gusti personali? Secondo alcuni ricercatori svedesi ci sarebbe molto di più dietro: l’amore per gli animali domestici sarebbe infatti da ricondurre ai geni contenuti nel Dna. Una conclusione sorprendente a cui i ricercatori dell’Università di Uppsala, in Svezia, sono giunti dopo un’indagine pubblicata sulla rivista Scientific Reports.