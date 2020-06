Le caratteristiche

L’Aegithalos caudatus è un uccellino piccolo e tondeggiante, con una lunga coda nera dai margini bianchi. Il dorso e le ali sono scure, mentre le spalle e il ventre sono bruno-rosati negli adulti, più scuri negli esemplari giovani. Con soli 7-9 grammi di peso, il codibugnolo è più leggero dello scricciolo, ma ha un’apertura alare più ampia, 17 cm, ed è più lungo, fino a 14 cm.

Qui è possibile sentire una registrazione del verso del codibugnolo che è un caratteristico e trillante “tsirr”. Questo suono viene emesso in modo continuo e serve a mantenere il contatto del singolo individuo con il gruppo. Si può udire soprattutto in inverno, durante la ricerca di cibo.



L’ambiente

Il codibugnolo è endemico di Europa ed Asia e si trova sia nei boschi di latifoglie che di aghifoglie. Colonizza anche frutteti e zone urbane in cui sia presente del verde. La nidificazione è massima attorno ai 500 metri di altitudine, ma si spinge fino a sfiorare e 1.800 metri sul livello del mare.



La riproduzione

Da fine marzo a fine giugno è il periodo della riproduzione, ma il nido viene costruito già a partire da fine febbraio. Servono circa 2 settimane per completare la realizzazione di una sfera allungata, quasi completamente chiusa tranne che per una piccola apertura lungo un fianco. Le pareti arrivano a 2 cm di spessore e sono ricoperte, all’interno, con muschio e licheni, mentre all’esterno con ragnatele e pezzi di corteccia. Nel nido vengono deposte dalle 6 alle 12 uova bianche, maculate di rosso, che vengono covate da entrambi i genitori per un paio di settimane. I piccoli restano nel nido per 15 giorni.