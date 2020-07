Questa specie ha sviluppato un curioso metodo di difesa che mette in atto se un predatore si avvicina all’area di nidificazione: spruzzare escrementi. In questo modo riesce ad allontanare nemici anche molto più grandi e a garantire la sopravvivenza dei piccoli.



Originario della Siberia, il Turdus pilaris è arrivato alle nostre latitudine solamente nel 20esimo secolo e oggi è ben diffuso soprattutto a nord delle Alpi. Da uccello migratore si sta rapidamente trasformando in sedentario per via del clima più mite e dell’habitat adatto che trova anche in Svizzera.