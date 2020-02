Un musetto simpatico, un’indole giocosa e un carattere a metà tra cane e gatto. È il furetto, un’animale molto adattabile alla vita domestica, anche se in Svizzera è necessaria un’autorizzazione dell’ufficio veterinario e un attestato di competenza: è fondamentale, infatti, avere una buona preparazione sulle esigenze e sull’alimentazione di questo mustelide (non un roditore, quindi, al contrario di quel che pensano in molti) carnivoro.

Un animale allegro che ha bisogno di attenzioni

Natura «ibrida»

La sua natura «ibrida» si manifesta in diversi comportamenti: se da un lato impara a fare i propri bisogni nella lettiera, come i gatti, dall’altro risponde con entusiasmo al proprio nome, alla maniera di un cane. Il furetto non è certo l’animale più semplice da tenere in casa: è infatti molto attivo e bisognoso di attenzioni. Anche nel caso in cui si scelga di avere contemporaneamente due furetti nella propria abitazione (meglio se castrati, se sono di sesso opposto), l’uomo deve comunque assicurare la propria assidua presenza: può capitare che il furetto si affezioni più al bipede che al suo consimile a quattro zampe.

Un cucciolo di compagnia

L’animaletto non va mai lasciato solo a lungo perché soffre molto di solitudine e, soprattutto quando è piccolo, può combinare guai in casa. Questo quadrupede, poi, adora «rubare» piccoli oggetti, che nasconde o porta nella sua tana (il suo nome deriva dal latino «fur», ladro).

Stile di vita speciale

Altri comportamenti tipici del furetto sono dormire tantissimo, «spiaccicarsi» a terra come una frittella, starnutire in abbondanza e avere il singhiozzo, se giovani e spaventati. Il furetto, che emette un verso particolare che si traduce come «Potpot, potpot», è quindi un animale molto simpatico e allegro, ma ha bisogno di parecchie attenzioni e non è adatto per chi passa fuori casa la maggior parte delle sue giornate.

