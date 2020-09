Tutti abbiamo sentito almeno una volta il nome di questa specie, non fosse altro che per le lezioni di letteratura italiana.

Giovanni Verga, infatti, ha intitolato “Storia di una capinera” il suo celebre romanzo epistolare. La storia, in realtà, non parla di un uccellino, ma di una ragazza costretta a prendere il velo monacale. È lo stesso scrittore, all’inizio del testo, a svelare l’arcano: “Avevo visto una povera capinera chiusa in gabbia: era timida, triste, malaticcia ci guardava con occhio spaventato; si rifuggiva in un angolo della sua gabbia, e allorché udiva il canto allegro degli altri uccelletti che cinguettavano sul verde del prato o nell’azzurro del cielo, li seguiva con uno sguardo che avrebbe potuto dirsi pieno di lagrime. Ma non osava ribellarsi, non osava tentare di rompere il fil di ferro che la teneva carcerata, la povera prigioniera. (...) Dopo due giorni chinò la testa sotto l’ala e l’indomani fu trovata stecchita nella sua prigione.(...) Era morta perché in quel corpicino c’era qualche cosa che non si nutriva soltanto di miglio, e che soffriva qualche cosa oltre la fame e la sete. (...) Ecco perché l’ho intitolata: Storia di una capinera.”. Il paragone tra l’animale in gabbia e la monacazione forzata è evidente e invita alla riflessione.



In Svizzera, fortunatamente, vivono tra le 700.000 e le 800.000 coppie di capinera in natura e, grazie alla sua spiccata adattabilità, la specie non dovrebbe neppure in futuro presentare difficoltà o rischi di diminuzione della popolazione