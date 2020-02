Sebbene siano meno frequenti di cani e gatti, le tartarughe rientrano certamente tra le specie non convenzionali più diffuse nelle nostre case. In commercio se ne trovano moltissime tipologie, con prezzi estremamente variabili. Per possederne alcune, è necessario avere un’autorizzazione. Prima di scegliere quale adottare, tuttavia, è bene tenere in considerazione le caratteristiche, oltre al tempo a propria disposizione. Le due tipologie più comuni sono le tartarughe d’acqua dolce americane e quelle terrestri del genere Testudo. Ne esistono molte altre, ma allevarle rappresenta spesso un’impresa dispendiosa se si è alle prime armi.



Il confronto

Le tartarughe d’acqua dolce americane, appartenenti al genere Trachemys, da decenni sono allevate in maniera massiccia ed esportate in tutto il mondo. Essendo particolarmente robuste e resistenti, infatti, si adattano ad ogni ambiente, purché abbiano a disposizione una vasca d’acqua e del cibo. Il rettile da adulto può raggiungere anche i 25-40 centimetri di lunghezza. A questo punto una vaschetta potrebbe non bastare più. Sarà, dunque, necessario dedicargli un terracquario di grandi dimensioni, oppure un piccolo stagno esterno. Chi per questo motivo non riesce più ad occuparsene spesso le libera in laghi, fiumi e torrenti, ma si tratta di una pratica severamente vietata, perché mette a rischio altre specie autoctone. Meglio, dunque, riflettere sullo spazio che si ha a disposizione.

Le tartarughe terrestri del genere Testudo, invece, sono generalmente originarie dei Paesi mediterranei. Essendo soggette a vincoli legislativi, la loro detenzione senza regolare autorizzazione comporta sanzioni pesanti. Il loro habitat ideale è un’area all’aperto, protetta e soleggiata. In casa, su una terrazza o in un terrario, al contrario, sopravvivono con qualche difficoltà. Pur adattandosi bene ai climi temperati, entrano in forte difficoltà di fronte agli inverni umidi, in particolare le Testudo horsdieldii, originarie della Russia, e quelle greche provenienti dal Nord Africa.