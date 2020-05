Alzi la mano chi, al sentir nominare l’upupa, non viene solleticato da reminiscenze scolastiche.

Risuonano eterni, infatti, i versi de “I sepolcri” di Ugo Foscolo: “Senti raspar fra le macerie e i bronchi / La derelitta cagna ramingando / Su le fosse e famelica ululando; / E uscir del teschio, ove fuggìa la Luna, / L’ùpupa, e svolazzar su per le croci / Sparse per la funerea campagna”. Nel componimento del poeta l’upupa, uccellino solare e diurno, viene associato alla morte a all’uscurità solo per via del suo canto che, nella mitologia, era considerato presagio di sventura, tanto che ancora oggi alcuni lo considerano un uccello del malaugurio.



Ci prova alcuni anni dopo Eugenio Montale a riabilitare la nomea dell’Upupa epops: “Upupa, ilare uccello calunniato / dai poeti, che roti la tua cresta / sopra l’aereo stollo del pollaio / e come un finto gallo giri al vento; / nunzio primaverile, upupa, come / per te il tempo s’arresta, / non muore più il Febbraio, / come tutto di fuori si protende / al muover del tuo capo, / aligero folletto, e tu lo ignori”. Qui l’upupa diventa ironica rivalsa su di una tradizione poetica precedente e riacquista, almeno parzialmente, la sua vera natura.



Fortemente simbolico e culturalmente presente sotto diverse forme in svariati miti e credenze, questo uccello è oggi simbolo della LIPU, Lega italiana protezione uccelli. Fin dall’antichità è, inoltre, presente su numerosi stemmi araldici di città tedesche e, in tempi più recenti, ha fatto la sua comparsa anche su alcune serie di francobolli.