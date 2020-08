Fido che scodinzola felice quando ci vede arrivare a casa dopo una lunga giornata di lavoro, Fufi che si accoccola sulle nostre gambe mentre ci rilassiamo sul divano: esperienze come queste rientrano nella categorie delle piccole gioie quotidiane che solo chi possiede un amico a quattro zampe ha la fortuna di di vivere. Coccolare il cane o il gatto peraltro stimola il cervello a produrre sostanze chimiche in grado di migliorare il nostro umore. È per questo motivo che, secondo uno studio dell’università di Miami, gli animali ci rendono felici e ci fanno vivere più a lungo. Autostima, empatia, senso di utilità e relazioni sociali sono le qualità che ci aiutano a sviluppare per migliorare la nostra vita. La piacevole sensazione che proviamo mentre accarezziamo il nostro cucciolo è legata all’ossitocina, «l’ormone della felicità». Secondo gli studiosi accudire un animale bisognoso di cure aiuta anche a migliorare l’autostima. Il senso di protezione che riusciamo a trasmettergli ci rende orgogliosi delle nostre azioni e contribuisce ad abbassare il livello di stress.