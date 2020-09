Questi sono gli ultimissimi giorni in cui risuonano i piacevoli canti degli usignoli. Gli ultimi esemplari, infatti, si stanno preparando alla partenza. Passeranno l’inverno in Africa e torneranno da noi all’inizio della prossima primavera.



I gorgheggi di questo uccellino, dal piumaggio poco appariscente, sono talmente ricchi, melodiosi e piacevoli da averne fatto l’emblema del bel canto e da averlo assurto, sia in letteratura che nella tradizione popolare, a modello a cui aspirare, da cui il detto “cantare come un usignolo”.



Molti sono i rimandi anche in letteratura, per non parlare della musica. Dal “rosignuol” di Petrarca che “di dolcezza empie il cielo”, all’usignolo che, come viene detto in Giulietta e Romeo, “canta tutte le notti su quel melograno laggiù”; dall’imperatore che, in fin di vita, comprende la bellezza del canto del vero uccellino rispetto a quello del suo sosia meccanico della fiaba “L’usignolo” di Hans Christian Andersen, al concerto per violino “Il rosignuolo” di Antonio Vivaldi.



In Ticino anche un Merlot è stato dedicato al più canterino tra gli uccelli.