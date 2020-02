Tecniche di addestramento

L’impiego di Fido per questa mansione è antichissimo e spesso i tartufai tramandavano l’arte dell’addestramento degli animali di generazione in generazione.

A intraprendere questa «professione» erano persone provenienti dalle classi sociali medio-basse. Ecco perché venivano impiegati cani scartati dalle mute dei nobili dediti alla caccia. Oggi le razze più usate per quest’attività sono rimaste, in parte, quelle. Anche le tecniche di addestramento, in fondo, si basano sullo stesso vecchio principio: il cane deve imparare ad associare l’odore del tartufo a una sensazione di benessere e appagamento.

In passato si allenava Fido usando una crosta di gorgonzola impastata con la mollica di pane. Se ne facevano delle piccole palline che venivano prima date da mangiare al cane e poi nascoste sotto un sasso o in una piccola buca. Piano piano il formaggio veniva sostituito da pezzi di tartufo, fino a quando il cane era pronto a girovagare per i boschi insieme al suo padrone per scovare l’ambito premio.