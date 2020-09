C’è chi chiede un cagnolino o un gattino da accudire amorevolmente a casa, c’è chi, invece, sceglie di comprarsi un tenero e peloso cincillà . Questa adorabile creaturina è un tipico roditore notturno, famoso per la sua pelliccia incredibilmente soffice e proprio per queste sue caratteristiche deve essere “trattato” con un occhio di riguardo se si decide di tenerlo con sé.

Innanzitutto va allestita una gabbietta adeguata al “delicato” ospite. Sono animali che hanno bisogno di un certo spazio, nonostante le loro piccole dimensioni, per questo è bene puntare su una gabbia ampia e alta (circa 100x70x100 cm). Al suo interno non devono mancare: luoghi per nascondersi; corde o rami su cui arrampicarsi; una ruota; la sabbietta e infine il beverino per i roditori. Meglio mettere la gabbia in un luogo fresco, lontano dai punti caldi: questo perché il cincillà è un animale che ama il freddo e non tollera il caldo.