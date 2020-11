Il fringuello alpino, Montifringilla nivalis, non è davvero freddoloso! È il passeriforme che nidifica alle temperature più basse in assoluto e anche d’inverno è raro vederlo sotto la quota di 1.500 metri. In Ticino le segnalazioni lo attestano fino ai 2.950 metri di altitudine sul Pizzo Lucendro, mentre le quote inferiori di nidificazione sono nei pressi del lago Ritom. Le popolazioni di fringuello alpino sono ben diffuse sia nella regione Piora-Dötra che nella Alta Leventina – Val Bedretto.



Nonostante il nome, questa specie fa parte della famiglia dei passeri e non dei fringuelli in senso stretto. È abbastanza socievole, sono stati osservati stormi fino a 300 individui, e d’inverno è frequente vederlo attorno ai rifugi di media montagna dove si ciba di briciole e trova sempre qualche avanzo. Il fringuello alpino sopravvive senza problemi anche a temperature di molto inferiori allo zero e tollera bene gli innevamenti abbondanti. Pur essendo presente in Svizzera con un numero di coppie stimato tra le 6.000 e le 9.000, e dunque non a immediato rischio estinzione, è comunque molto vulnerabile. Il WWF lo considera una delle dieci specie più minacciate dal cambiamento climatico per via del surriscaldamento terrestre e della conseguente diminuzione di habitat adatti.